В Колпино планируют возвести новый малоэтажный квартал почти за 17 млрд рублей

Еще один малоэтажный квартал может появиться на территории Колпинского района. В общей сложности на эти цели запланировано около 17 миллиардов рублей инвестиций.

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Проектом занимается компания «Ленстройтрест», сообщает Neva.Today. Новый малоэтажный квартал на 120 тысяч «квадратов» жилья планируют построить в Колпино.

Общий объем инвестиций в возведение новых объектов составит примерно 16,7 миллиардов рублей. При этом будущий квартал предполагает расселение больше четырех тысяч человек.

Отмечается, что помимо жилых домов на объекте построят два детских сада, рассчитанных на 140 и 170 мест, а также школу на 550 мест.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории Северной столицы строить элитное жилье стали в два раза реже.