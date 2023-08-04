Петербуржец обнаружил труп квартиросъемщика, который мог оказаться наркоманом

В Адмиралтейском районе мужчина обнаружил труп своего квартиранта. Также в квартире на Московском проспекте правоохранители нашли различные порошковые вещества. Экспертиза установила, что одно из них оказалось наркотиками. Проверка изъятых материалов продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: скриншот Google Maps

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 2 августа в полицию позвонил мужчина с заявлением об обнаружении трупа жильца, арендовавшего его квартиру с мая 2023 года.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тело безработного 37-летнего жителя Архангельской области. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предварительной причиной смерти названа передозировка наркотиками. В ходе осмотра квартиры полицейские изъяли более 145 грамм различных веществ.

Также известно, что скончавшийся мужчина ранее имел судимость по части 2 статьи 158 УКРФ (кража).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как жительница Ленобласти пошла в лес за ягодами и нашла пакет с наркотиками.