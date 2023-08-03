Наркотики вместо ягод: незаурядный поход в лес случился у 18-летней жительницы Ленобласти

Во Всеволожском районе девушка пошла в лес за ягодами, но вместо них нашла там пакет с наркотиками. По данному факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

Фото: Pxhere

Юная жительница поселка Слеклянный сообщила, что 1 августа пошла на прогулку в лес, расположенный между двумя населенными пунктами — Парклесхоз и Перелесье. По словам 18-летней девушки, она отправилась туда для того, чтобы собрать ягоды, передает «МК в Ленобласти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Однако в процессе нашла кое-что другое. А именно – более полкилограмма неизвестного вещества. Как позже показала экспертиза, это были запрещенные средства. Наркотики лежали в полиэтиленовом пакете под деревом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о задержании новгородской полицией иностранца, который пытался провезти в Подмосковье пять килограмм наркотиков.