В Петербурге суд приговорил бывшего чиновника Мазо к 8,5 годам за махинации в Эрмитаже

Бывший глава департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры России Бориса Мазо приговорен к 8,5 годам тюрьмы. Его признали виновным в хищении 900 миллионов рублей.

Фото: pxhere

Куйбышевский районный суд Петербурга признал Бориса Мазо виновным в хищении 900 миллионов рублей, которые предназначались Государственному Эрмитажу. Подсудимый свою вину не признал, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд вынес решение, что подсудимый виновен в свершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Он был приговорен к 8 годам лишения свободы в ИК Общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Общий срок, по совокупности всех приговоров составит 8,5 лет с выплатой штрафа в 600 тысяч рублей. На данный момент виновный уже выплатил 500 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что Верховный суд России разрешил увольнять сотрудников, которые явились на работу в пьяном виде, без медосвидетельствования.