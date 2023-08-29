В России суд разрешил работодателю уволить пьяного на рабочем месте сотрудника

В России Верховный суд разрешил увольнять сотрудников, которые явились на работу в пьяном виде. Решение можно вынести без проведения процедуры медосвидетельствования.

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В РФ суд признал законным увольнение рабочих, явившихся на работу пьяными, без прохождения медосвидетельствования. Поводом стало дело слесаря завода «Красный октябрь» в Северной столице. Он появился на работе будучи пьяным, тогда работодатель отправил его на медосвидетельствование, но не оплатил процедуру, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что слесарь уволили с местами работы, но он оспорил решение начальства. В суде сказали, что медосвидетельствование в таком случае проводить необязательно. Так, для увольнения хватит других доказательств.

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