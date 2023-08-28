В Петербурге работодатели предлагают новым сотрудникам до 100 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге специалисты проанализировали больше 180 тысяч вакансий на сервисе по поиску работы. Оказалось, что работодатели предлагают новым сотрудникам от 51 тыс. до 100 тыс. рублей.

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В Северной столице специалисты за последние 30 дней проанализировали порядка 180 тысяч вакансий. Рыночный диапазон предлагаемых зарплат для новых сотрудников в Петербурге за июль-август текущего года составил 51 724 – 100 000 рублей, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Отметим, что в прошлом году диапазон зарплата составлял 45 977 – 91 954 рублей. Кроме того, выросли зарплаты и для уже работающих специалистов — до 62 тысяч рублей. С января по июль доход петербуржцев увеличили 49,4% организаций.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России среднестатистический житель тратит на обед на работе 350 рублей в день. В Северной столице только 11% работодателей оплачивает сотрудникам обеды.