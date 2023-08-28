Петербуржцы рассказали, сколько тратят на обеды

В России среднестатистический житель тратит на обед на работе 350 рублей в день. В Северной столице только 11% работодателей оплачивает сотрудникам обеды.

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В городе Петра 81% жители обедают полностью за свой счет. Кроме того, еще 8% петербуржцев не обедают во время работы. Расходы жителей за год на обед выросли на 20 рублей — до 350 рублей, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что только 16% россиян обедает за счет работодателя, 77% питаются за свой счет.

Чаще всего работодатели платят за сотрудников в Омске — 18%. Второе место разделилил Красноярск и Уфа — по 17%. Наибольшие расходы на обеды у москвичей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что средний заработок сотрудников Культурной столицы превысил 100 тысяч рублей. А наибольшим доходом могут похвастаться сотрудники ресурсодобывающих компаний.