Петростат: средний заработок жителей Петербурга составил более 100 рублей

Средний заработок сотрудников Культурной столицы превысил 100 тысяч рублей. А наибольшим доходом могут похвастаться сотрудники ресурсодобывающих компаний.

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Средняя зарплата в Петербурге в июне выросла на 8,4%, по сравнению с маем, и составила 101 155 рублей. Самыми большими зарплатами могут похвастаться сотрудники из сферы по добыче полезных ископаемых, которые получают 209 тысяч рублей, сообщает Петростат.

Рост зарплат также наблюдается у сотрудников страховых компаний и банков, чей средний доход составил 162 тысячи рублей. Наименьший заработок оказался у работников общепита и гостиниц —мене 50 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что средняя номинальная заработная плата жителей города превысила 94 тысячи рублей и приближалась к 100 тысячам.