Средняя зарплата петербуржцев приближается к 100 тысячам рублей

В Санкт-Петербурге средняя номинальная заработная плата местных жителей превысила 94 тысячи рублей и постепенно приближается к 100 тысячам. Год назад этот показатель находился на уровне примерно 87 тысяч рублей.

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По подсчетам Комитета по экономической политике и стратегическому планированию, выяснилось, что средний номинальный заработок жителей Северной столицы достиг 94 807 рублей. В 2021 году этот показатель находился на отметке в 76 тысяч рублей, сообщает АБН.

Аналитики предположили, что средняя заработная плата в Петербурге каждый год будет увеличиваться на 9-10 тысяч рублей. При этом кандидат экономических наук Артем Голубев предположил, что показатель изменился из-за оборонных предприятий и дефицита кадров.

По мнению специалиста, рост средней зарплаты обеспечили только 10%-20% населения, а остальные 80% горожан либо не увидели изменений, либо наблюдали несущественную разницу в суммах.

Вполне вероятно, что дальше заработные платы будут увеличиваться разнородно. Суммы будут повышаться там, где явно виден дефицит кадров, причем, возможно, на 30%-40%. А вот в отраслях, где слишком много специалистов, может фиксироваться стагнация в росте зарплат.