В Петербурге депутаты хотят ввести новые ограничения для электросамокатов

В Петербурге депутаты осенью планируют рассмотреть вопросы о введении страховок, возрастных ограничений и организации стоянки для самокатов.

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Осенью 2023 года петербургские парламентарии рассмотрят вопросы, касающиеся электросамокатов. Председатель Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, что депутаты намерены ввести новые правила комфорта и безопасности граждан, сообщает Neva.Today.

Так, парламентарии рассмотрят вопросы о введении страховки и ограничений по возрасту для самокатчиков. Также депутаты рассмотрят вопрос о создании стоянки для СИМов.

Бельский подчеркнул, что самокаты не должны валяться по всему городу просто так.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что производитель отечественных автомобилей «Атом» принял решение о размещении на заводе «Москвич» производство своих электрокаров. Выбор обусловлен высоким уровнем технологий на предприятии.