Автопроизводители «Атом» и «Москвич» подписали соглашение о производстве электромобилей

Производитель отечественных автомобилей «Атом» принял решение о размещении на заводе «Москвич» производство своих электрокаров. Выбор обусловлен высоким уровнем технологий на предприятии.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Компания «Атом» будет использовать услуги контрактной сборки, которые включают в себя конвейерную сварку, покраску и сборку электромобилей. Начало производства намечено на середину 2025 года, сообщает телеканал 360.

Новые электромобили производителя могут разгоняться до 100 километров в час за семь секунд. Запаса заряда аккумулятора хватит на 500 километров.

В «Атоме» отметили, что предприятие «Москвич» имеет в своем распоряжении передовые технологии и отличную репутацию среди автопроизводителей. Сейчас стороны будут привлекать экспертов для проработки всех аспектов сотрудничества. Кроме того, будет создана постоянно действующая рабочая группа.