Поступления налога на прибыль в бюджет Петербурга упали более чем на четверть

Налоговые поступления на прибыль в бюджет Культурной столицы сократились на 27 процентов. Основными причинами стали санкции и изменения законодательства.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Поступления налога на прибыль в бюджет города упали на 251,3 миллиарда рублей за первые семь месяцев текущего года. Данный показатель на 27 процентов меньше показателей прошлого года, за аналогичный период, сообщил замглавы регионального УФНС РФ Владимир Полежаев.

Отмечается, что на налоговые поступления оказывают серьезное влияние санкции и изменения в законодательстве. Теперь только одна пятая поступлений от консолидированных групп налогоплательщиков поступают напрямую в региональный бюджет, а все остальное в федеральный.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что стоимость коммунальных услуг в Северной столице поднимется почти на 5%. Основной причиной повышения тарифов называется инфляция.