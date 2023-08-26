Жителей Петербурга ожидает повышение стоимости коммунальных услуг

Стоимость коммунальных услуг в Северной столице может вырасти почти на 5%. Главной причиной повышения цен называется выросшая инфляция.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

Жители Петербурга будут вынуждены платить за коммунальные услуги на 4,9 процента больше. Данное решение было принято на нулевом чтении бюджета Культурной столицы, сообщают в пресс-службе комитета по тарифам города.

Ключевой причиной, повышения стоимости услуг, стал рост инфляции. Однако власти города предполагают, что платежи по обращению с твердыми коммунальными отходами не изменится.

В правительстве Петербурга напомнили, что стоимость тарифов не повышалась с декабря прошлого года. Также власти не поднимали стоимость платной парковки и не сокращали надбавки на школьное питание.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что казна Петербурга в 2023 году пополнится меньше, чем 1 триллион рублей. Сокращение бюджета составило 7,1 процента.