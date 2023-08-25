В 2023 году казна Петербурга пополнится меньше чем 1 трлн рублей

В 2023 году казна Петербурга пополнится на 971,5 млрд рублей, что на 7,1% меньше, чем годом ранее. Замглавы городского УФНС России Владимир Полежаев во время нулевых чтений по проекту бюджета на 2024-2026 года в ЗакСобрании заявил, что «в силу обстоятельств» не удастся достичь прошлогоднего триллиона.

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Полежаев рассказал, что в 2023 году «в силу обстоятельств, возможно, не дотянем до триллиона налоговых доходов». Однако он выразил уверенность, что сех плановых периодах доходы не только превысят триллион рублей, но и обеспечат «убедительный ежегодный прирост», сообщает Neva.Today.

Отметим, что в 2024 году ФНС прогнозирует поступление в казну около 1,08 трлн рублей, что на 11% больше текущих показателей. Однако в 2023 году все равно удастся превысить план на 5,6 млрд рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в государственных вузах Санкт-Петербурга завершился набор на бюджет. В общей сложности, по программам бакалавриата и специалитета таким образом будут учиться примерно 30 тысяч первокурсников.