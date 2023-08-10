Петербургские вузы в 2023 году набрали около 30 тысяч первокурсников-бюджетников

В государственных вузах Санкт-Петербурга завершился набор на бюджет. В общей сложности, по программам бакалавриата и специалитета таким образом будут учиться примерно 30 тысяч первокурсников.

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В пресс-службе Смольного сообщили, что бюджетные места получили больше 29 тысяч студентов. При этом, самыми распространенными среди абитуриентов стали технические специальности. Так, для поступления выпускники заинтересованы в IT-сфере, медицине, творческой работе, управлении и педагогике.

Отмечается, что больше тысячи первокурсников в этом году поступили в высшие учебные заведения по особой квоте для детей с инвалидностью, а также в качестве сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отдельную квоту в этот раз выделили для военнослужащих и детей участников СВО. Уточняется, что на эти места приняли больше восьми сотен человек, для которых по каждому направлению выделили около 10% от общего количества бюджетных мест.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что университеты Северной столицы остановили прием документов на поступление. Абитуриенты могли принести оригиналы аттестатов до 3 августа.