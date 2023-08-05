В Петербурге вузы окончательно определились с будущими студентами

Университеты Северной столицы остановили прием документов на поступление. Список будущих студентов скоро будет окончательно сформирован.

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Петербургские вузы сообщили о завершении приемной кампании. Абитуриенты могли принести оригиналы аттестатов в учебные заведения до 3 августа.

Известно, что в 2023 году университеты Петербурга предусмотрели около 30 тысяч бюджетных мест, а учитывая магистратуру, бесплатно получить образование смогут 43 250 человек. Еще семь тысяч бюджетных мест выделили детям участников спецоперации. Примечательно, что квота для таких граждан составляет 10% от общего количества бюджетных мест.

Результаты прошедшей компании будут оглашены только после появления приказов о зачислении, уточняется на сайте приемных комиссий учреждений. Напомним, что в этот раз для подачи документов в вузы абитуриенты должны были лично идти в приемную комиссию, или использовать Госуслуги.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что многие городские вузы подняли цены на обучение. Больше всего учеба подорожала в Горном университете.