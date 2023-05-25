Почти 30 тысяч абитуриентов смогут поступить на бюджет в вузы Петербурга

В этом году 29,5 тысяч абитуариентов могут претендовать на зачисление на бюджет. Количество бесплатных мест увеличилось больше, чем на 600, а подать документы на поступление можно так лично, так и по почте или онлайн.

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В 2023 году количество бюджетных мест в вузах Петербурга выросло почти до 30 тысяч, сообщает КП.

По сравнению с прошлым годом, бюджетных мест в Северной столице стало на 610 больше. Если учитывать магистратуру, то бесплатное образование доступно для 43 тысяч абитуриентов.

Председатель комитета по науке и высшей школе в Петербурге Андрей Максимов подчеркнул, что подать документы можно лично, по почте или на портале «Поступление в вуз онлайн». Отмечается, что в этом году не обязательно подавать оригинал документа, нужно лишь в заявлении расставить специальности в приоритете зачисления.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Горный университет в Петербурге назовут в честь императрицы Екатерины.