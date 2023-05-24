Горный университет в Петербурге назовут в честь императрицы Екатерины

Горный университет в Петербурге получил имя Екатерины Великой. Указ о переименовании был подписан Владимиром Путиным.

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Петербургский Горный университет получил имя Императрицы Екатерина Второй. Указ о Переименовании был подписан в среду, 24 мая, президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Работы по переименованию вуза будут проводиться во всех ресурсах, в том числе и на табличках корпусов университета. Закончить переименование планируется к началу учебного года.

«Впредь именовать его: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», —говорится в указе.

Известно, что имя Екатерины впервые было присвоено вузу в начале ноября 1896 года. Переименование было приурочено к столетию со дня смерти Екатерины Великой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что прокуратура ознакомилась с выпускными работами студентов во время проверки в Европейском университете.