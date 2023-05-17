Прокуратура ознакомилась с выпускными работами студентов во время проверки в Европейском университете

Прокуратура провела внеплановую проверку Европейского университета в Петербурге. Сотрудники прокуратуры ознакомились с документацией вуза, в том числе и со связанной с учебным процессом, изучили выпускные квалификационные работы студентов и поинтересовались темами работ аспирантов.

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Европейским университетом в Петербурге внезапно заинтересовалась прокуратура. Так, с внеплановой проверкой ведомство нагрянуло в учебное заведение, сообщает Патрульный Петербурга.

Проверка случилась по заявлению «некого гражданина», отмечается, что она может быть связана с исполнением закона об образовании.

Известно, что внезапная проверка никак не помешала учебному процессу – в университете продолжаются занятия в обычном режиме.

Напомним, что ранее университет уже был лишен лицензии на проведение учебной деятельности, однако в 2018 году учебное заведение возобновило свою работу.

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