Прокуратура ознакомилась с выпускными работами студентов во время проверки в Европейском университете
Прокуратура провела внеплановую проверку Европейского университета в Петербурге. Сотрудники прокуратуры ознакомились с документацией вуза, в том числе и со связанной с учебным процессом, изучили выпускные квалификационные работы студентов и поинтересовались темами работ аспирантов.
Европейским университетом в Петербурге внезапно заинтересовалась прокуратура. Так, с внеплановой проверкой ведомство нагрянуло в учебное заведение, сообщает Патрульный Петербурга.
Проверка случилась по заявлению «некого гражданина», отмечается, что она может быть связана с исполнением закона об образовании.
Известно, что внезапная проверка никак не помешала учебному процессу – в университете продолжаются занятия в обычном режиме.
Напомним, что ранее университет уже был лишен лицензии на проведение учебной деятельности, однако в 2018 году учебное заведение возобновило свою работу.
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