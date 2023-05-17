Юристы объяснили, как и почему отменяют уголовные дела по северному намыву

Юристы объяснили, как работает система сдержек и противовесов, связанных с уголовными делами по созданию северного намыва Васильевского острова. Оказалось, что прокуратура трижды отменяла уголовные дела, которые возбуждал Следственный комитет в связи с новыми территориями.

Фото: пресс-служба СК РФ

Известно, что первое дело возбудили по поручению главы Следственного комитета Алекандра Бастрыкина. Причиной возбуждения стал комментарий в социальных сетях. Прокуратура закрыла это дело практически сразу.

Повторное возбуждение дела произошло, когда глава СК посетил намыв. Вместе с тем, возбудили еще два уголовных дела. Поводом для возбуждения новых дел стали отказ пустить Бастрыкина на стройплощадку и возможное превышение полномочий в Смольном, вследствие которые появилось разрешение на создание намыва.

Прокуратура закрыла дело связанное с недопуском главы СК на стройку, однако в ведомстве заявили о желании возбудить его снова. Известно, что дело о создании новых территорий СК может также возбудить вновь.

Адвокат Юридической конторы Гессена Наталия Аксенова объяснила, что прокуратура вправе отменять возбужденные уголовные дела, так как является надзорным ведомством, то есть имеет право осуществлять досудебный контроль, в том числе и за процессуальной деятельностью правоохранительных органов.

Отмечается, что прокурор вправе отменить постановление о возбуждении уголовного дела в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, так как копия постановления о возбуждении попадает в ведомство в течение суток. Для отмены прокурор должен признать постановление незаконным или необоснованным. Все действия прокурора по отмене дела должны происходить в соответствии с частью 4 статьи 146 УПК РФ (возбуждение публичного обвинения).

Адвокат Адвокатского бюро Петербурга «Q&A» Роман Нефедов отмечает, что прокурор вправе отменить постановление о возбуждении уголовного дела, если в ходе проверки выявит процессуальные нарушения или отсутствие доказательств.

В случае с отменой уголовного дела из-за действий охранников стройплощадки, считает юрист, прокурор, по-видимому, не усмотрел оснований для возбуждения дела.

С другой стороны, отмечает «МК в Питере», в КоАП есть статья о нарушении пропускного режима на охраняемых объектах вроде стройплощадки.

Нефедов отметил, что статус Бастрыкина в Следственном комитете не предоставляет ему права для прохождения на любую территорию. Получить право беспрепятственно проходить на конкретную территорию может быть обосновано только служебной необходимостью в рамках статьи 144 УПК РФ (Порядок рассмотрения сообщения о преступлении) и статьи 145 УПК РФ (Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении).

Отмечается, что глава СК посетил намыв в выходной день, в гражданской одежде и без предупреждения, что вызывает вопросы.

Нефедов подчеркнул, что действия сотрудников охраны были, судя по всему, правильными – они пресекли проникновение на территорию строительных работ в виду угрозы безопасности жизни и здоровья граждан.

По словам адвоката, отмена возбуждения уголовного дела по созданию намыва прокуратурой может быть связана с тем, что ведомство не увидело достаточных оснований для возбуждения дела, например, отсутствие заключений специалистов и экспертов или неполнота сведений об объектах вредного воздействия.