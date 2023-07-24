Стало известно, в каком петербургском вузе больше всего подорожало обучение

Большинство петербургских вузов подняли цены на обучение. Больше всего учеба подорожала в Горном университете, а в частном Гуманитарном университете профсоюзов стоимость, наоборот, сократилась.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Практически все петербургские высшие учебные заведения увеличили стоимость платного образования. В среднем цены увеличились на 10-30 тыс. рублей. Наиболее существенное подорожание было зафиксировано в Горном университете, где ценовой рост составил с 400 до 600 тыс. рублей за год, пишет АБН.

Специализация «международный менеджмент» в СПбГУ оказалась самой дорогостоящей. Чаще всего петербургские выпускники выбирают технические и инженерные специальности. После них абитуриенты выбирают медицинскую и фармацевтическую сферы, затем – военное дело и экономику.

Наиболее популярными вузами являются СПбГУ, Первый медицинский университет, Педагогический университет им. А. И. Герцена, Политех Петра Великого, ЛЭТИ.