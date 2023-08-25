Владелец петербургской косметической компании займется производством сидра

Петербургская косметическая компания Levrana планирует запустить производство сидра высокого ценового сегмента в Псковской области. Реализация проекта обойдется в 120 млн рублей.

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Производитель косметики из Петербурга начнет выпускать сидр высокого ценового сегмента в Псковской области, сообщает Коммерсантъ Санкт-Петербург.

В июле владелец компании зарегистрировал ООО «Сидродельня Леонида Леврана». Для реализации проекта бизнесмен приобрел здание в Псковской области. В 2023 году он планирует выставить на продажу 165 тыс. литров сидра, а в следующем году увеличить объем производства до 500 тыс.

Реализация проекта обойдется в 120 млн рублей. В перспективе предприниматель собирается построить ещё один цех такой же мощности и приобрести 50—60 га для выращивания яблок.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом компанию «Рыбообрабатывающий комбинат № 1».