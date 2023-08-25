В Петербурге признали банкротом крупнейший рыбокомбинат

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом компанию «Рыбообрабатывающий комбинат № 1». Причиной стали долговые обязательства компании.

Фото: Baltphoto

В Северной столице суд признал банкротом крупнейший рыбокомбинат «Рыбообрабатывающий комбинат № 1», сообщает dp.ru.

Отмечается, что в адрес компании поступило 28 претензий на сумму 3,9 млрд рублей. В связи с большими объемами долговых обязательств, а также роста издержек и снижения спроса на продукцию компания стала банкротом.

Крупный холдинг владеет шестью дочерними компаниями, которые тоже могут быть признаны банкротом в ближайшее время. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти уже открыл конкурсное производство на 6 месяцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге участок института Вавилова в перспективе может быть застроен многоэтажками и среднеэтажными зданиями. Новые постройки планируют возвести на Биржевой линии.