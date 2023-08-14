На территории обанкротившегося института Вавилова в Петербурге может появиться новый ЖК

В Санкт-Петербурге участок института Вавилова в перспективе может быть застроен многоэтажками и среднеэтажными зданиями. Новые постройки планируют возвести на Биржевой линии.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Сейчас общая площадь территории, принадлежащей обанкротившемуся институту, составляет 6 тысяч квадратных метров. Она уже была передана на торгах за больше чем 300 миллионов рублей, сообщает «Петроград».

Отмечается, что перевод земли под строительство нового ЖК уже согласовала Комиссия по подготовке изменений в генеральный план Петербурга. Сейчас на указанной территории находится комплекс зданий ФГУП «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова».

Известно, что до этого участок института купила единственная участвовавшая в тендере компания ООО «Арсенал-6».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что примерно 450 тысяч квадратных метров нового жилья появилось на территории Северной столицы за июль.