Названы районы-лидеры по введению в эксплуатацию нового жилья в июле

Около 450 тыс. «квадратов» нового жилья появилось в Санкт-Петербурге в июле. В их числе 119 многоквартирных зданий, 87 домов индивидуального жилищного строительства и 23 социальных объектов.

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Самое большое количество жилья появилось в Красносельском районе, где данный показатель достиг 120,4 квадратных метров. Второе место в списке наиболее застраиваемых районов города занял Приморский (106,6 «квадратов»). На третьем месте Выборгский район с показателем 85,2 «квадратов», сообщили в Смольном.

Также за прошлый месяц в городе появились детские сады в Невском и Приморском районе на 200 и 144 мест, школы в Петроградском, Пушкинском, Московском, Невском и Колпинском районе на более чем 5 тыс. мест совокупно.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице стали в два раза реже строить элитное жилье.