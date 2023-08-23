Больше 150 горшков: В Пушкине мужчину осудили за создание плантации наркотических растений

Большого любителя выращивать запрещенные растения приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии строгого режима. Он был задержан в арендованном доме, где и создал плантацию.

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Пушкинский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства) и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства) и отправил его в колонию строго режима на 5 лет и 2 месяца, об этом сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.

Судом установлено, что подсудимый принял решение выращивать наркотические растения с последующим созданием из них наркотических веществ. Для этого он арендовал один из домов в Пушкине.

Затем он приобрел весь необходимый инструментарий, который он использовал для переоборудования съемного жилья в ферму. Однако сотрудники полиции пресекли его деятельность и изъяли около 150 кустов наркотических растений, масса некоторых превышала 220 гр.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники полиции в Выборгском районе нашли бидон с патронами, большая часть которых была непригодна для использования.