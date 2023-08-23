Необычная находка: возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Ленобласти бидона с патронами

В Выборгском районе был найден бидон, наполненный патронами сомнительного качества. На данный момент сотрудники полиции пытаются оружейных баронов.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 8 августа, в полицию поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве подозрительного бидона. Внутри находки оказались боеприпасы.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели примечательную находку и изъяли ее содержимое. Внутри оказалось несколько стеклянных банок и пластмассовых контейнеров, в которых находились патроны.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в общей сложности 1764 патрона калибрами от 9 до 7.62 мм. В результате экспертизы стало известно, что далеко не все они пригодны для стрельбы.

На данный момент сотрудники полиции отправили оставшиеся боеприпасы на экспертизу. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ(Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)

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