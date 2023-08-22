Такой желанный шкаф: в Петербурге задержали любителя грабить соседскую гостинную

В Петродворцовом районе бывший сосед потерпевшего «вбежал» в квартиру и вынес из шкафа в гостиной деньги. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Фото: Baltphoto/Мария Добрыгина

Как стало известно Санкт-Петербург ру, вечером 21 августа, в полицию поступило сообщение о грабеже. Потерпевший заявил, что его бывший сосед вбежал в квартиру и похитил из его шкафа 50 тысяч рублей.

Подмечается, что это не первый подобный эпизод. Двумя месяцами ранее, злодей таким же образом похитил у потерпевшего 15 тысяч рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний мужчина, гражданин Узбекистана, который прибыл в Санкт-Петербург с целью заработка. На данный момент было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино бывший уголовник устроил стрельбу во дворе. Позднее его задержали и изъяли у него свето-шумовой пистолет.