В Колпино экс-уголовник устроил стрельбу во дворе дома

В Колпинском районе Петербурга экс-уголовник устроил стрельбу на улице из свето-шумового пистолета. Дебошира задержали правоохранители, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 20 августа, в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Октябрьская в Колпино неизвестный устроил стрельбу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 34-летний петербуржец. У него изъяли свето-шумовой пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Установлено, что мужчина ранее был неоднократно судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красносельском районе Петербурга местный житель выстрелил из аэрозольного пистолета по работникам дорожной службы. Пострадавший обратился к врачам, хулиган задержан.