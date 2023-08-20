На Ленинском петербуржец выстрелил в работника дорожной службы

В Красносельском районе Петербурга местный житель выстрелил из аэрозольного пистолета по работникам дорожной службы. Пострадавший обратился к врачам, хулиган задержан.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 19 августа, в полицию поступило сообщение о том, что у дома по Ленинскому проспекту неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в сторону работников дорожный службы.

Правоохранители задержали дебошира. Им оказался 46-летний петербуржец. Установлено, что он из хулиганских побуждений выстрелил из аэрозольного устройства в водителя погрузчика.

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Лужском районе Ленобласти решил заступиться за сына у ж/д вокзала и выстрел в предполагаемых обидчиков.