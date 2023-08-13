В Ленобласти попытался спасти сына от избиения, но выстрелил не в тех

В Лужском районе Ленобласти решил заступиться за сына у ж/д вокзала и выстрел в предполагаемых обидчиков. Однако оказалось, что он выстрелил не в тех. Пострадавших госпитализировали.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, в субботу, 12 августа, в полицию поступило сообщение о том, что на площади у ж/д вокзала произошла стрельба.

Прибывшие на место правоохранители установили, что 45-летний житель пошел спасать сына, которого избивали двое неизвестных на площади возле ж/д вокзала. Там он увидел двух мужчин, которых посчитал виновными. Он выстрелил из них из свето-шумового пистолета. Однако оказалось, что пострадавшие от выстрелов никого не избивали. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ломоносовском районе Ленинградской области женщина обнаружила сына мертвым.