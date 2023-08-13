В Ленобласти женщина нашла мертвым избитого сына

В Ломоносовском районе Ленинградской области женщина обнаружила сына мертвым. На теле погибшего были множественные гематомы и резаная рана уха. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербургу,ру, в субботу, 12 августа, в полицию поступило сообщение от женщины о том, что в одной из деревень Ломоносовского района умер ее 40-летний сын.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины с множественными гематомами неизвестной давности и резаной раной левого уха.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что правоохранители Центрального района разбираются в смерти родственников, обнаруженных в ванной комнате коммунальной квартиры. Внешних признаков насилия на телах не оказалось.