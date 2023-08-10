В ванной коммуналки на Чехова нашли трупы родственников

Правоохранители Центрального района разбираются в смерти родственников, обнаруженных в ванной комнате коммунальной квартиры. Внешних признаков насилия на телах не оказалось.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, трупы нашли поздним вечером 8 августа после звонка 38-летнего жильца коммунальной квартиры на улице Чехова. Встревоженный гражданин пояснил, что из ванной комнаты его соседка не выходит уже четыре часа.

Сотрудниками МЧС было принято решение вскрыть дверь. Так, в шестикомнатной квартире и нашли два тела без внешних признаков насильственной смерти. Первое — 39-летней женщины, а второе — ее 55-летнего родственника. Оба проживали в указанной квартире.

Трупы направили в морг для установления причины смерти. С места происшествия изъяли разные предметы, среди которых остатки порошкообразного вещества, а также полимерный пакет с неустановленным веществом растительного происхождения, неизвестные таблетки, ноутбук и телефон.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 2 августа в Адмиралтейском районе мужчина обнаружил труп квартиранта.