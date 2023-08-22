В Петербурге будут следить за водителями, которые не уступают дорогу пешеходам

В Северной столице начался пилотный проект по фотовидеофиксации автомобилей, которые не уступили дорогу пешеходам. В случае успеха, власти города рассмотрят вопрос об увеличении подобных систем.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Первый комплекс по контролю пропуска пешеходов был установлен в тестовом режиме на проспекте Культуры. За месяц он зафиксировал 65 нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе Смольного.

Внедрение данной системы прошло в рамках одного из этапов масштабного проекта по развитию городской системы фиксации нарушений ПДД. Власти надеются, что данные системы смогут повысить безопасность граждан на аварийно-опасных участках дороги.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что Северная столица вошла в топ-5 регионов с наиболее ответственными водителями.