Петербург вошел в топ-5 по уровню аккуратных водителей

Санкт-Петербург попал в топ-5 регионов с наиболее ответственными водителями. В городе на Неве 41% автовладельцев имеют максимальную скидку по ОСАГО за безаварийную езду.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В этот рейтинг также вошли Москва, Подмосковье, Ленинградская область и Новосибирская область. В среднем по России доля аккуратных водителей составила около 30%, сообщает МК в Питере.

Всего автовладельцев максимальной скидкой за безаварийную езду по ОСАГО в городе на Неве – 41 %.

Отмечается, что многие водители в России начали переходить на электромобили.

Напомним, что в Санкт-Петербурге появится еще несколько камер для фотовидеофиксации нарушения правил дорожного движения (ПДД) в рамках стратегии развития АПК «Безопасный город». Новые комплексы разместят на перекрестках. Уровень аварийности на дорогах города снижается за счет камер фотовидеофиксации, которые отслеживают действия водителей, и теперь их станет на два десятка больше.