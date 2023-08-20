Петербуржцам рассказали о взаимосвязи между циррозом и раком печению

В мире в последние годы растет уровень смертности от цирроза печени. О том, какую связь имеет цирроз и рак, рассказал врач онколог. Оказалось, что люди с таким заболеванием становятся сонливыми и слабыми.

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В РФ за последние несколько лет специалисты зафиксировали повышение уровня смертности от цирроза печени. Врач онколог Анастасия Марьенко рассказала, что цирроз связан с раком печени, сообщает Neva.Today.

Врач отметил, что в 80% случаев заболевание развивается из-за вирусных гепатитов и злоупотребления спиртными напитками. Заболевшие зачастуют сталкиваются с сонливостью и слабостью. Также у них пропадает аппетит, появляется желтуха и кожный зуд.

По словам врача в 80% случаев цирроз печени является предшественником одной из самых распространенных злокачественных опухолей печени.

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