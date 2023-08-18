Петербургские врачи спасают жизнь четырехлетней девочки, укушенной змеей под городом

В больницу Северной столицы поступила девочка, укушенная змеей. Малышку поместили в реанимацию, за ее жизнь борются врачи.

Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга

Четырехлетняя пациентка поступила в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса из Кировского района Ленобласти. Там ее ждала роковая встреча со змеей. После укуса девочка почувствовала себя очень плохо и на больничную койку попала в тяжелом состоянии, сообщает «МК в Питере».

Отмечается, что за 2023 год от змеиных укусов пострадали 26 человек, включая шестерых детей. В 2022 году к врачам после встречи с рептилиями обратились 24 человека, но среди них было только два ребенка. При этом летальных случаев пока не зафиксировано.

Петербуржцам напомнили, что во время прогулки по лесу необходимо брать с собой палку и стучать ей перед собой, чтобы прогонять змей.