В Петербурге к осени отремонтируют оконные рамы в Театральной библиотеки

В Театральной библиотеке в Санкт-Петербурге специалисты занимаются реставрацией окон. Они занимаются изготовлением запорных механизмов для восстановления исторического вида. Работы планируется завершить в октябре 2023 года.

Фото: Baltphоto /Дарья Иванова

В Театральной библиотеке, расположенной на улице Зодчего Росси, специалисты продолжают ремонтные работы по восстановлению оконных заполнений, сообщает пресс-служба библиотеки.

Отмечается, что окна сохраняли исторических вид с конца XIX столетия.

Специалисты занимаются ремонтом демонтированных рам в мастерских, где элементы запорных механизмов изготавливают по специальным документам. Однако, несмотря на реставрацию, библиотека продолжает обслуживание посетителей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что больше семи десятков петербургских больниц приведут в порядок еще до окончания 2023 года. На обновление зданий власти направили примерно 4 миллиарда рублей.