До конца года больше 70 больниц Петербурга капитально отремонтируют

Больше семи десятков петербургских больниц приведут в порядок еще до окончания 2023 года. На обновление зданий власти направили примерно 4 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба Смольного

В Петербурге за текущий год предусмотрен капитальный ремонт 72 медицинских учреждений, сообщает Петроград. В общей сложности на модернизацию больниц местные власти выделили 3,725 миллиардов рублей.

Планируется, что в будущем году на ремонт местных клиник пойдет 3,823 миллиардов рублей. В 2022 году на эти цели выделили 3,971 миллиард рублей. Сейчас больше всего бюджетных средств пошло на обновление медучреждений в Калининском и Красногвардейском районах города.

Предполагается, что до конца декабря власти приобретут 852 единицы медицинского оборудования. Уже сейчас используется большая часть от этого количества — 594 единицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице с начала года обновили как минимум 16 поликлиник.