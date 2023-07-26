В Петербурге с начала года обновили 16 поликлиник

На территории Северной столицы проводят обновление медицинских учреждений. Так, за первые полгода работы провели уже на 16 объектах.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

В пресс-службе Смольного рассказали, что за текущий год планируется отремонтировать 73 поликлиники. На сегодняшний день специалисты в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения обновили и сдали 16 объектов.

В частности подошли к концу работы в Детском поликлиническом отделении № 24 городской поликлиники № 3, расположенном на территории Василеостровского района, а также в физиотерапевтическом отделении поликлиники № 98 в Приморском районе. Кроме того, обновлены помещения ЛФК поликлиники № 100, которая находится в Невском районе города.

Отмечается, что 2025 года в рамках программы планируется отремонтировать не меньше 148 объектов. За это время может быть приобретено около 4 тысяч единиц медицинского оборудования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в течение 12 лет на территории Северной столицы построят новые поликлиники и подстанции скорой помощи.