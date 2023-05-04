В течение 12 лет в Петербурге построят новые поликлиники и подстанции скорой помощи

В Петербурге появится несколько новых поликлиник, подстанция скорой помощи и флюорографическая станция. Строительство объектов начнется уже в текущем году.

Фото: Baltphoto/Вероника Овсянникова

До конца 2025 года в Петербурге появятся новые лечебные учреждения, среди которых будет построена поликлиника, где за одну смену врачи смогут принять 756 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, поликлиники появятся в микрорайоне Славянка и в Выборгском районе. Также новое амбулаторно-поликлиническое учреждение появится в Парголово, где в смену будет осуществляться не менее 500 посещений.

В Красносельском районе возведут подстанцию скорой помощи, а в Приморском – флюорографическую станцию.

Перечисленные объекты предполагается возвести до 2035 года, начав строительство уже в 2023 году.

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