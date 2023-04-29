Эпидемиолог рассказал о вероятности вспышки кори в Петербурге

В больницах Петербурга и Москвы есть очень высокая вероятность всплеска заболеваемости кори, считает эксперт. Дело в потере иммунитета к этой болезни.

Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Доктор медицинских наук, эпидемиолог Алексей Яковлев отметил, что за последние два десятка летка иммунную защиту от кори потеряли многие жители России, сейчас они не просто могут подхватить инфекцию сами, но и стать источником заражения для окружающих. Об этом специалист побеседовал с РБК.

По результатам исследования, в России нужно срочно проводить масштабную ревакцинацию. При этом есть одна проблема, — непонятно, хватит ли лекарства всем. По мнению Яковлева, несмотря на развитый уровень отечественного производства, возможно, нужны будут препараты из-за рубежа.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожане продолжают бороться с коронавирусом. За последние сутки в Северной столице от последствий инфекции скончалось еще восемь человек.