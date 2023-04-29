В субботу Петербург снова лидирует по количеству умерших от последствий коронавируса за сутки

По всей России за сутки скончалось 32 человека с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти восьми человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся меньше на два — шесть человек.

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На 29 апреля в Северной столице количество умерших с инфекцией прибавилось. Город, обогнавший Москву, находится на первом месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. При этом в Ленинградской области за последние сутки от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 510 смертей за всю пандемию. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с момента появления инфекции достигло 37 613 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 398 271 человека.

Также за последние 24 часа петербургские врачи нашли еще 570 новых случаев заражения COVID-19.

Напомним, что не так давно на территории России нашли новый подвариант коронавируса «Арктур». Специалисты Роспотребнадзора отметили его повышенную заразность.