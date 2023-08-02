В Парголово после падения жителя Московской области с балкона съемной квартиры задержали мигрантку-нелегалку

В Выборгском районе правоохранители разбираются в смерти жителя Московской области. После трагического случая в съемной квартире, откуда предварительно выпал молодой человек, задержали мигранту-нелегалку.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, о падении мужчины с балкона дома на улице Федора Абрамова в Парголово правоохранителям сообщили около шести вечера 1 августа. На месте происшествия обнаружили труп 25-летнего жителя Московской области.

Специалистам удалось установить съемную квартиру, в которой, предположительно, и проживал молодой человек. Здесь же в свой день рождения, 2 августа, была задержана 23-летняя гражданка республики Беларусь. В отношении девушки составили протокол из-за незаконного проживания в РФ, после этого ее поместили в СПСЗЛ.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Известно, что задержанная уже была наказана штрафом за хранение наркотических смесей.

В настоящее время обстоятельства гибели молодого человека из Московской области устанавливаются. Детали выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после разговоров по телефону у открытого окна на Пилотов маляр попал в больницу, но позже скончался от полученных при падении травм.