После разговоров по телефону у открытого окна на Пилотов пьяный маляр попал в больницу с тяжелыми травмами и умер

В Московском районе врачи не смогли спасти мужчину, получившего крайне тяжелые травмы при неустановленных на настоящий момент обстоятельствах. Последнее, что делал пострадавший, — это говорил по телефону у окна в подъезде.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, все произошло на улице Пилотов. Гражданина 33 лет в очень плохом состоянии нашли 23 июля около половины четвертого дня.

Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмами живота, переломом ребер, разрывом селезенки и другими тяжелыми повреждениями. Мужчина, работающий маляром, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Какое-то время он пробыл в реанимации, но вечером того же дня скончался.

При просмотре камеры видеонаблюдения удалось установить, что покойный самостоятельно зашел в парадную. На лестничной площадке четвертого этажа специалисты обнаружили открытое окно.

Позже картину немного прояснили жильцы. По их словам, неизвестный гражданин, будучи нетрезвым, стоял рядом с окном и разговаривал по телефону.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что правоохранители Выборгского района разбираются в смерти женщины с тяжелыми травмами, обнаруженной в отеле. На месте происшествия также нашли пострадавшего мужчину с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты.