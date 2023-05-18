После обнаружения раненого мужчины и убитой женщины в отеле на Большом Сампсониевском возбудили уголовное дело

В Выборгском районе правоохранители разбираются в смерти женщины с тяжелыми травмами, обнаруженной в отеле. На месте происшествия также нашли пострадавшего мужчину.Было возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу

В пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщили, что 18 мая в отеле на Большом Сампсониевском проспекте было найдено тело женщины с явными признаками насильственной смерти. Кроме того, с этого же адреса врачи забрали пострадавшего с телесными повреждениями, которые характерны для падения с большой высоты.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время специалисты осматривают место происшествия, а также допрашиваются свидетелей и очевидцев.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе продолжается расследование загадочного убийства, произошедшего 20 лет назад. В качестве подозреваемых не так давно задержали двух пенсионеров, покусившихся на недвижимость погибших.