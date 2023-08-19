В Парголово восьмилетняя девочка погибла, выпав из окна 20 этажа многоквартирного дома

В Выборгском районе под окнами многоэтажки нашли тело восьмилетнего ребенка. Оказалось, что ночью девочка выпала с 20 этажа.

Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, с 18 на 19 августа в экстренные службы обратился 39-летний житель Парголово, который пояснил, что его 8-летняя дочь выпала из окна квартиры.

Позже специалисты установили, что около половины первого на улице Архитектора Белова из окна многоэтажки, действительно, выпала третьеклассница. Примерно часов в десять вечера родители уложили ее вместе с сестрой спать на кухне.

Спустя некоторое время взрослые услышали, как хлопнула дверь комнаты, поэтому пошли проверить дочерей. Войдя на кухню, они заметили, что балконная дверь открыта. После этого отец девочек вышел на улицу и обнаружил тело старшей дочери.

Известно, что ребенок проживал вместе с 6-летней сестрой и двумя родителями. Семья на учете в ОДН не состоит.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что весной во Фрунзенском районе под окнами жилого дома обнаружили девушку с большим количеством травм.