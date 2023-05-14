Во Фрунзенском районе спасают жизнь девушки, выпавшей из окна девятого этажа на Софийской

Во Фрунзенском районе под окнами жилого дома обнаружили девушку с большим количеством травм. Прохожие предположили, что она выпала из окна и обратились в полицию.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавшую, которой на вид можно дать около 20-25 лет, заметили 13 мая около десяти утра у жилого дома по Софийской улице, со стороны железной дороги. Девушка лежала во дворе с пробитой головой.

Пострадавшую экстренно госпитализировали на отделение реанимации в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытым переломом правой бедренной кости и другими тяжелыми травмами.

Специалисты смогли установить личность девушки. Оказалось, что она проживает в том же доме, у которого ее обнаружили. По версии следствия, 30-летняя пострадавшая выпала из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе двухлетняя девочка вышла на лестничную клетку, после чего по неосторожности вывалилась в окно, пока ее мама одевала сестренку.