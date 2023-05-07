В Калининском районе двухлетняя девочка вывалилась из окна шестого этажа, пока мама одевала ее сестру-близняшку

В Калининском районе ребенок не дождался, пока мама с сестренкой до конца подготовятся к прогулке, и вышел на лестничную клетку, после чего по неосторожности вывалился в окно.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 6 мая в одну из детских городских больниц с тяжелыми травмами поступила малолетняя пациентка, которой скоро должно исполниться два года. Девочку забрали с проспекта Мечникова около шести вечера.

Оказалось, что ребенок выпал с шестого этажа, из окна парадной, во время того, как ее 25-летняя мать помогала одеваться ее сестре-близняшке. Девочка отправилась на лестничную клетку и выпала через открытое окно, расположенное между пятым и шестым этажами.

В результате у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга, ушиб легких, печени, поджелудочной железы и почек. Кроме того, у малышки зафиксировали вывих зубов нижней челюсти и ссадины на коленях. Девочка попала к врачам в тяжелом состоянии.

Мать ребенка проживает в Петербурге вместе с 26-летним мужем, а также двумя дочками-близняшками. Известно, что дети в садик не ходят.

По факту произошедшего проводится проверка. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе ребенок получил травму головы во время празднования дня рождения. Все произошло в одном из ресторанов на проспекте Сизова.