День рождения грустный праздник: семилетняя петербурженка попала в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, получив ее во время празднования

В Приморском районе, во время празнования дня рождения, ребенок получил травмы головы. Происшествие случилось в одном из ресторанов на проспекте Сизова.

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Во время празднования дня рождения, семилетняя петербурженка получила травму головы. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Происшествие произошло в минувшее воскресенье, 30 апреля, в одном из ресторанов на проспекте Сизова.

Известно, что во время танца ребенок упал и разбил голову. На карете скорой помощи пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу.

Врачи диагностировали у девочки открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом затылочной кости с переходом на основание черепа, контузионными очагами правой височной доли и левого полушария мозжечка с прилегающей субдуральной гематомой, диффузной сак, ушибленную рану затылочной области.

Обстоятельства произошедшего станут ясны после того, как правоохранители изучат видеонаблюдение с камер, установленных в ресторане.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге не удалось спасти жизнь девушки, упавшей в семиметровый котлован у Троицкого моста.